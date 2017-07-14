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Социум

В Атырау хотят решить проблему жилья при помощи программы «Нұрлы жер»

В рамках программы ставка вознаграждения снизится с 17% до 10%, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта www.hcsbk.kz Об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций рассказал руководитель управления строительства Атырауской области Малик АМАНОВ. Программа «Нұрлы жер» ориентирована на повышение доступности ипотечного кредитования посредством субсидирования ставки вознаграждения по ипотечным займам, выдаваемым банками второго уровня. Субсидирование осуществляется по ипотечным жилищным займам, выданным БВУ на приобретение первичного жилья от застройщика.
Marat
В Атырау хотят решить проблему жилья при помощи программы «Нұрлы жер»
В рамках программы ставка вознаграждения снизится с 17% до 10%, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с сайта www.hcsbk.kz
Иллюстративное фото с сайта www.hcsbk.kz
Иллюстративное фото с сайта www.hcsbk.kz Об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций рассказал руководитель управления строительства Атырауской области Малик АМАНОВ. Программа «Нұрлы жер» ориентирована на повышение доступности ипотечного кредитования посредством субсидирования ставки вознаграждения по ипотечным займам, выдаваемым банками второго уровня. Субсидирование осуществляется по ипотечным жилищным займам, выданным БВУ на приобретение первичного жилья от застройщика. - В рамках программы «Нұрлы жер» государство будет субсидировать 6-7% ставки вознаграждения. В результате сумма ежемесячного платежа для заемщика снизится на 30-40%. При этом для участия в программе не потребуется стоять в очереди на получение ипотеки, также не имеет значения количество имеющегося жилья, отсутствуют дополнительные комиссии. Заявку на получение ипотечного займа по программе «Нұрлы жер» может подать любой гражданин РК, -  сообщил руководитель управления строительства Атырауской области Малик АМАНОВ. На сегодняшний день в Атырауской области в рамках создания фонда кредитного и арендного жилья для социально-уязвимых слоев населения по программе «Нұрлы жер» ведется строительство 37 многоквартирных жилых домов на 2007 квартир общей площадью 135,6 тысячи квадратных метров, которые планируются ввести в эксплуатацию до конца 2017 года. В данный момент осуществляется разработка проектно-сметной документации 43 многоквартирных жилых домов на 4 638 квартир. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2018 год в двух микрорайонах города Атырау «Береке» и «Нурсая». В свою очередь застройщики активно проявляют интерес к программе «Нурлы Жер», банки уже принимают заявки от застройщиков. Региональный координационный совет, действующий при областном акимате, в ближайшее время рассмотрит и утвердит новые проекты строительных компаний, которые изъявили желание принять участие в строительстве жилья в Атырау. Ерлан ОМАРОВ
строительство Кредиты Ипотека Нурлы жер

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