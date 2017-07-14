В Атырау хотят решить проблему жилья при помощи программы «Нұрлы жер»

В рамках программы ставка вознаграждения снизится с 17% до 10%, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта www.hcsbk.kz Об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций рассказал руководитель управления строительства Атырауской области Малик АМАНОВ. Программа «Нұрлы жер» ориентирована на повышение доступности ипотечного кредитования посредством субсидирования ставки вознаграждения по ипотечным займам, выдаваемым банками второго уровня. Субсидирование осуществляется по ипотечным жилищным займам, выданным БВУ на приобретение первичного жилья от застройщика.