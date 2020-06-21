Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в управлении здравоохранения Атырауской области, в регионе растет количество больных с коронавирусной инфекцией, в день по 20-30 больных направляют в инфекционные и провизорные стационары. - Атырауская областная больница №2 рассчитана на 180 коек, сейчас там находятся около 200 пациентов. Для решения вопросов, связанных с нехваткой мест, в Махамбетской туберкулезной межрайонной больнице открыли инфекционное отделение на 100 коек. С сегодняшнего дня в целях разгрузки инфекционного стационара в отделение переводят порядка 15-20 пациентов, у которых заболевание протекает в легкой форме, - рассказал руководитель управления здравоохранения Атырауской области Нурлыбек Кабдыкапаров. Также он отметил, что работа ведется в усиленном режиме. В области напряженная ситуация. - Несмотря на это, медработники осматривают и занимаются лечением всех поступивших, среди них есть и тяжелобольные, которых мы направляем в реанимационные отделения и инфекционные стационары. Все врачи работают в штатном режиме. Хочу пожелать нашим врачам терпения и понимания, вся нагрузка легла на них. В данный момент решается вопрос с нехваткой мест. Вместе с этим нет проблем с обеспечением всего региона лекарствами и средствами индивидуальной защиты. Они имеются в достаточном количестве. Призываю наше население обезопасить и беречь свою семью, воздержаться от посещения общественных мест. Обязательно надевайте маски, мойте руки, скорость распространения коронавирусной инфекции во многом зависит от каждого человека, - сказал Нурлыбек Кабдыкапаров. Отметим, что в городе по диагностике COVID-19 работает «Национальный центр экспертизы», частная структура «Олимп» и лаборатория Спидцентра. Для того чтобы ускорить получение результатов по коронавирусной инфекции, параллельно подключены и другие специалисты лабораторий. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.