Видео, снятое в железнодорожной больнице Актобе, где врач отказывается принимать больных, доставленных скорой, в грубой форме требует их забрать в другую больницу, наделало много шума. Видеоролик из больницы появился в пабликев Instagram. Женщины, которым плохо, не могут сидеть, лежат прямо у входа. – За двое суток у нас поступило 205 человек! Забирайте, нечего тут их оставлять, - кричит женщина в белом халате с маской на подбородке, на ней нет ни защитного костюма, ни перчаток, ни бахил. – Везите в АМЦ, у них 3 реанимации, у нас одна! - распоряжается она. - Никто принимать не будет, врача нет приемного покоя. - Ребята, забирайте, вы умирать ее оставляете. Там хоть реанимация, я отца хороню сегодня, - слышен голос другой женщины, которая в тот момент также оказалась в приемном покое. Видео было снято 19 июня. С начала июня в Актобе наблюдается рост заболеваемости пневмонией. В день в стационары поступали по 100 и более больных. Кроме областной больницы, по приказу облздрава было решено было доставлять таких пациентов в железнодорожную больницу, там открыли отделение пульмонологии. Но в тот день в железнодорожной больнице было уже более 200 пациентов, персонала не хватало, как объясняют сами врачи. - Исходя из такой ситуации, больных стали направлять к нам, мы всех приняли, - сообщили в областной больнице. - Количество мест для пациентов с пневмонией расширили, 300 коек есть в ЖДБ, 300 - в областной больнице. Коек достаточно, проблема с кадрами, - говорит и.о. руководителя облздрава Светлана Есенаманова. - Мы объявили мобилизацию медработников, чтобы со всех поликлиник дали врачей и медсестер, там закрыли всю плановую работу. Эти команды по очереди будут работать в стационарах. Максимально хотим организовать 8 команд в день. Но дело в том, что сами врачи болеют, у них коронавирусная инфекция, ОРВИ и пневмония. КВИ обнаружили у 57 медработников. В области не хватает 36 терапевтов и 44 врача общей практики. Терапевты в основном пожилые. Они зарабатывали меньше всех, и среди них самый большой дефицит.