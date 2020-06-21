Мужчина работал в РГП "Казводхоз", сообщает корреспондент портала"Мой ГОРОД". В Уральске утонул несовершеннолетний Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области, 21 июня с 8.30 в Актогайском сельском округе Махамбетского района на реке Урал силами ОСО ДЧС Атырауской области ведутся поиски 31-летнего мужчины. Как стало известно, это машинист насосной станции Атырауского филиала РГП "Казводхоз", который днём ранее, 20 июня, предположительно в 19.00 утонул, купаясь в специально необорудованом месте. Стоит отметить, что 16 июня на реке Урал в Атырауской области было найдено тело 27-летнего утонувшего мужчины. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.