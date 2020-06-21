Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 12 июня в 17.30 нарядом патрульной полиции напротив Кирпичного завода была остановлена автомашина ВАЗ-2109 под управлением 23-летнего водителя. - Водитель при проверке добровольно предоставил полицейским бумажный сверток с веществом темно-зеленого цвета со специфическим запахом. Проведенная экспертиза показала, что водитель управлял автомашиной в состоянии наркотического опьянения, вызванном употреблением каннабиодов. К тому же он был лишён права управления транспортным средством, - отметили в ведомстве. Стоит отметить, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 346 ч.1 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управление транспортным средствами, находящимся в состоянии алкогольного опьянения» и по статье 296 ч.2 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств, без цели сбыта». Водитель был водворен в изолятор временного содержания управления полиции города Актобе. - Также еще один нетрезвый водитель был задержан 13 июня. Возле пляжа «Кривое озеро» остановлена автомашина марки ВАЗ-2109 под управлением 31-летнего водителя. Он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенным права управления, - пояснили в ведомстве. - Водитель был водворен в ИВС управления полиции Актобе. Проводится расследование по ст. по ст. 346 ч.1 УК РК . Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.