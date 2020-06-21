Подвоз воды будет осуществляться  с сегодняшнего дня, с 15.00, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В девять пунктов осуществляется подвоз воды из-за аварии на КНС в Уральске Как сообщили в пресс-службе ТОО"Батыс су арнасы", для подвоза воды были определены 4 точки: 1. Улица Мункеулы (парковка напротив магазина Назэль). 2. Улица Камбар Батыра,  парковка домов №4, 6. 3. Улица 25-ой Чапаевской дивизии, дом №4 (возле акимата поселка Зачаганск). 4. Улица Аул ученых (возле супермаркета Байтерек). Напомним,  порыв на канализационном коллекторе в поселке Зачаганск произошел вечером 20 июня. Фекалиями затопило дворы частных домов и дороги. Уже сегодня, 21 июня произошла еще одна авария на канализационном коллекторе по Саратовской трассе, без воды остался микрорайон Зачаганск. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.