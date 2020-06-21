Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте полиции Атырауской области, для профилактики совершения повторных правонарушений среди состоящих на пробационном контроле с 15 по 25 июня на территории Атырауской области проводится республиканское профилактическое мероприятие «Условник». - С начала года было трудоустроено 136 человек, состоящих на пробационном учете, выделено 74 единовременных денежных пособий особо нуждающимся лицам, - отметили в ведомстве. Стоит отметить, что те, кто отбывает наказание, не связанное с изоляцией от общества, приговором суда предписано с 22.00 до 06.00 находиться дома, трудоустроится и не посещать увеселительные заведения. - Сотрудники пробации департамента УИС обходят места жительства подучетных лиц с целью проверки нахождения их дома в указанное время. Параллельно с этим, учитывая развитие современных технологий, министерство внутренних дел РК внедряет практику установки специальных приложений на смартфоны, позволяющее удаленно проверять местонахождение лиц, состоящих на учете, успешно используются возможности видеозвонков, - рассказали в департаменте полиции Атырауской области. К слову, проводимая работа показала свою эффективность. Так, за пять месяцев прошлого года подучетными лицами было совершено 7 повторных преступлений, а за аналогичный период этого года эта цифра снизилась до 2. Более того, 286 жителям Атырауской области была заменена неотбытая часть наказания более мягким, их вернули в семьи и дали шанс на исправление. Департаментом УИС по Атырауской области совместно с акиматом оказывается необходимая помощь нуждающимся и многодетным семьям, доставлялись продуктовые наборы, необходимые медикаменты, защитные маски, газеты и журналы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.