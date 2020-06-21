20-летний мужчина также купался в не оборудованном для этого месте, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Второй мужчина за выходные утонул в Атырауской области (фото) Как сообщили в ДЧС Атырауской области, 21 июня был зафиксирован второй случай утопления за эти выходные дни. - Очередной случай произошёл в 13-ти километрах от города Атырау в селе Талгайран, на реке Урал. Силами ДЧС Атырауской области с 16.10 велись поиски 20-летнего мужчины, который утонул купаясь в специально не оборудованном месте, - пояснили в ДЧС Атырауской области. К слову, в 17.05 тело утонувшего было найдено и извлечено из воды. Стоит отметить, что 16 июня на реке Урал в Атырауской области было найдено тело 27-летнего утонувшего мужчины. 20 июня в Актогайском сельском округе Махамбетского района утонул машинист насосной станции РГП "Казводхоз". Спасатели в 13.50 нашли тело 31-летнего мужчины и извлекли его из воды. Второй мужчина за выходные утонул в Атырауской области (фото) Второй мужчина за выходные утонул в Атырауской области Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.   Фото предоставлено ДЧС Атыраускрой области  