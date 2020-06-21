По данным РГП "Казгидромет", 22 июня в Уральске ожидается переменная облачность, температура воздуха днем составит +26 градусов, ночью +13. В Атырау переменная облачность, днем +36 градусов, ночью +25. В Актау синоптики прогнозируют погоду без осадков, днем +34 градуса, ночью +26. 28 градусов жары ожидается днем в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до +15 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.