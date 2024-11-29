В Атырау боятся покупать говядину из-за сибирской язвы

Из-за сибирской язвы погибло три коровы, два работника убойного цеха крестьянского хозяйства «Асыл-Агро» заражены. Вследствие этого атыраусцы перестали покупать говядину, предприниматели несут убытки, передает AtyrauPress.

Эльмира Байдуллаева торгует мясом около 10 лет. Повидала всякое, но такого спада активности среди покупателей, как сейчас не наблюдала. По ее словам, люди стали покупать с осторожностью баранину и конину, а от говядины вовсе отказываются.

— Говядина у нас проходит строжайший контроль. Один при забое. Второй уже в лаборатории при рынке. В последние дни выросли продажи конины и баранины. Наверное это связано с тем, что среди этих животных сибирской язвы не было. Нам даже пришлось снизить цены, чтобы товар не пропал. Говядину отдаем за 1500, 2000, 2500 тенге, — говорит Эльмира Байдулаева.

Со слов женщины, мясо можно брать без опаски, ведь на прилавки оно поступает после двойной проверки. Кроме того, для контроля за ввозом крупного рогатого скота в области во всех контрольно-пропускных пунктах проверяются документы, подтверждающие проведение прививок, осматривается состояние животных, проводится термометрия.

Ранее заместитель акима области Жасулан Бисембиев сообщал, что всего в городе исследовано 66 объектов, занимающихся убоем, транспортировкой и продажей животных. Там было взято более 700 проб и смывов на наличие бактерий сибирской язвы, анализы показали отрицательные результаты. А в период с 20 по 25 ноября из-за отсутствия необходимых документов на скот был запрещен въезд 30 транспортным средствам, перевозившим 838 голов мелкого рогатого скота, 192 голову крупного рогатого скота и 16 лошадей.

Напомним, 12 ноября на рынке Атырау был зафиксирован случай сибирской язвы у павшей коровы. В связи с этим убойный цех крестьянского хозяйства «Асыл-Агро» был временно закрыт, а 20 ноября на его территории введён карантин. В СМИ писали, что одну из коров привезли из ЗКО. Для предотвращения распространения инфекции на объекте были проведены вакцинация скота и полная дезинфекция.