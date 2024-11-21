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Происшествия Социум

Сибирскую язву обнаружили у павшей коровы на рынке в Атырау

12 ноября произошел падёж. У павшей коровы взяли пробы на возможные инфекции.15 ноября по предварительным данным выявили признаки сибирской язвы. Убойный цех временно закрыли.
Кристина Кобина
Сибирскую язву обнаружили у павшей коровы на рынке в Атырау

Как сообщили в ветеринарной инспекции Атырауской области, 24 октября в хозяйство «АсылАгро» прибыла одна голова крупнорогатого скота. Согласно правилам, её направили на карантин в отдельный отстойник.

— 12 ноября произошел падёж. У павшей коровы взяли пробы на возможные инфекции.15 ноября по предварительным данным выявили признаки сибирской язвы. Убойный цех временно закрыли. 20 ноября на территории хозяйства «АсылАгро» ввели карантин. Скот вакцинируют и проводят полную дезинфекцию объекта. Санитарно-эпидемиологическая служба определяет круг контактных лиц и обследует персонал, — пояснили в ветинспекции.

Стоит отметить, в профилактических целях областная ветеринарная лаборатория возьмёт пробы на мясных рынках.

Между тем, в СМИ сообщается, что скотина прибыла из ЗКО. Однако в пресс-службе управления ветеринарии ЗКО пообещали прокомментировать информацию позже. 

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