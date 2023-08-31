Вспышку сибирской язвы зафиксировали у крупного рогатого скота в селе Ушкарасу Акмолинской области. По последней информации, инфекция поражает и людей, передаёт агентство «АПК Новости» . В инфекционное отделение районной больницы города Есиль госпитализировали 10 человек с подозрением на сибирскую язву. Диагноз подтвердился у семерых. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. В селе Ушкарасу решили установить карантин. Публичное обсуждение о введённой мере продлится до первого сентября.

Человек может заразиться сибирской язвой, ухаживая за больным животным, при забое скота и разделке туши. Все пациенты с подозрением на сибирскую язву подлежат немедленной госпитализации. Осложнением может стать менингит, отёк мозга и лёгких, желудочно-кишечные и лёгочное кровотечения, инфекционно-токсический шок.