Мужчина угрожал кирпичом женщине в Актюбинской области
Видео инцидента появилось в социальных сетях. На кадрах мужчина, держащий в руках кирпич, замахивается им на женщину. Последняя кричит, прося его уйти. В подписи к видео говорится, что проезжающая неподалёку машина помогла женщине.
В Polisia.kz рассказали, что это произошло вечером 29 августа в Шалкаре.
— 32-летний местный житель нарушил общественный порядок, оскорбив гражданку в общественном месте. По данному факту составлен административный протокол по статье 434 КоАП РК (мелкое хулиганство), — сообщили в полиции.