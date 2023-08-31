Стал известен звёздный хедлайнер предстоящего фестиваля Comic Con Astana – им выступит голливудский актёр, продюсер и сценарист Шон Ганн, родной брат главы DC Studios и автора «Стражей Галактики» Джеймса Ганна. В первую очередь Шон Ганн знаком широкому зрителю по ролям Краглина и Ракеты в целой серии проектов студии Marvel, в числе которых трилогия «Стражи Галактики» и «Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск», а также «Мстители: Война Бесконечности», «Мстители: Финал», «Тор: Любовь и Гром», анимационный сериал «Что если…?». Также Ганн отметился ролью Ласки в блокбастере DC Studios «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (актёр сыграл персонажа методом захвата движения, как и роль Ракеты), также снятом режиссёром Джеймсом Ганном, ныне являющимся соисполнительным директором (вместе с Питером Сафраном) DC Studios. Ожидается, что на площадке Comic Con Astana Шон Ганн пообщается с фанатами и проведёт автограф-сессию для гостей фестиваля. Среди других проектов в фильмографии Шона Ганна: «Эксперимент «Офис», «Перл Харбор» режиссера Майкла Бэя, сериалы «Хороший доктор», «Список смертников», «Девочки Гилмор», «Хор» и «Удивительная миссис Мэйзел». Напомним, Comic Con Astana - международный фестиваль, посвященный индустрии комиксов, кинематографа, видеоигр, аниме и иных направлений современной популярной культуры. На фестивале состоится косплей-конкурс, позволяющий участникам выразить свою любовь к различным персонажам. Общий призовой фонд – 10 000 000 тенге. Среди новинок программы этого года – интеграция тематической выставочной зоны Pop Asia, посвященной азиатской поп-культуре от аниме и манги до J-Pop и K-Pop. В числе уже заявленных зарубежных гостей – французский кинопродюсер Пьер Спенглер, работавший над фильмами о Супермене, «Револьвером» Гая Ричи, «Андерграундом» Эмира Кустурицы. В программе фестиваля Comic Con Astana примут участие блогеры и косплееры, в числе которых Taryn, Angie Arrow, Geheichou, Ayuru, Narga, EdisonPts, Илья Коммандер, Domer Grief, ShadowPriestok, Анастасия Queen, Евгений Попадинец (Utopia Show). Сервис TikTok присоединился к фестивалю в качестве официального партнера Comic Con Astana. Помимо этого, официальным партнером фестиваля выступают Яндекс Плюс и онлайн-кинотеатр Кинопоиск. Также на конвенте планируется создать интерактивную зону для техно-гиков, в рамках которой будет представлен разнообразный контент от производителей игр. Билеты можно приобрести на официальном сайте проекта - www.comicconastana.kz, а также с помощью сервисов ticketon.kz, sxodim.kz, iticket.kz и Яндекс Афиша. Мероприятие состоится в Конгресс-центре по адресу: улица Сауран, 44.