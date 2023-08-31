В антикоррупционной службе сообщили о пресечении противоправной деятельности руководителя жетысуского департамента комитета медицинского и фармацевтического контроля. Чиновника подозревают в получении взяток на системной основе. По версии следствия, брал он их от бизнесменов за покровительство их деятельности по оказанию медицинских услуг и выдачу соответствующих лицензии. Досудебное расследование продолжается.