Жительница Уральска Юлия Кузнецова рассказала, что седьмого августа её мама с сильными болями экстренно обратилась в городскую многопрофильную больницу. Хирурги приёмного покоя после обследования поставили диагноз «ущемлённая вентральная грыжа». И за счёт того, что до этого три дня она болела, у неё развелась острая почечная недостаточность. Юлия уверена, что только благодаря правильно выставленному диагнозу, грамотно сделанной операции и оперативному лечению её мама быстро пошла на поправку.

– Хотела бы выразить огромную благодарность и признательность и сказать простое человеческое спасибо руководителю городской многопрофильной больницы Арману Мурзахметову и сотрудникам медицинского учреждения за спасение моей мамы. Благодарю Всевышнего за то, что в этой сложной ситуации мы попали именно в ваши золотые руки. Благодарю сотрудников приемного покоя ГМБ в лице Ахбалина, хирурга Тайбагарова, УЗИ–специалиста Каркенову за оперативное установление диагноза. Особенная благодарность и низкий поклон талантливым хирургам Нургали, Тайбагарову, анестезиологу Исхожину и ассистенту Сакен, – говорит Юлия Кузнецова.

Кроме этого, она выразила особую признательность реанимационному отделению в лице заведующего Нургалиева, дежурного реаниматолога Тулегенову и медсестёр Шакировой и Габдуллиной, которые не оставляли без внимания ни на секунду, всегда были рядом, как ангелы хранители!

Следующую благодарность она выразила сотрудникам хирургического отделения ГМБ, а именно лечащему врачу Нургали старшей медсестре Демьяненко, процедурной медсестре Сарбалаковой и медбрату Кабдыгалиеву, и младшему медперсоналу Асем и Базаргуль.

– Спасибо вам всем за профессионализм и сочувствие, и просто человеческое отношение. Желаем всему коллективу городской многопрофильной больницы здоровья, успехов в нелегком труде, простого человеческого счастья! – заключила Юлия Кузнецова.

Оперировавший хирург Талгат Нургали вспоминает, что женщина в момент обращения находилась в тяжёлом состоянии. У неё диагностировали запущенную грыжу, кроме того у женщины отказали почки.