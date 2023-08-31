— В одной из квартир обнаружено тело мужчины 1973 года рождения с признаками отравления продуктами горения. Также в карете скорой помощи скончалась женщина 1979 года рождения, — информировали в ведомстве.

Пожар произошёл 31 августа в многоэтажном жилом доме №1/1 на улице Есенжанова. По данным ДЧС ЗКО, вызов поступил в 5:19. Горело подсобное помещение на восьмом этаже площадью около 60 квадратных метров. Пожарные спасли 18 человек, эвакуировали — 27. Два человека погибли.Два человека 1965 и 1937 годов рождения госпитализированы с отравлением угарным газом средней тяжести. Пожар ликвидировали в 6:34. Причину возгорания устанавливают специалисты. Предварительная версия — неосторожное обращение с огнём.