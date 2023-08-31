— Все случаи связывают с употреблением готовых блюд на свадьбе 27 августа в ресторане села Кабанбай. Расследование ведётся, — информировали эпидемиологи

20 человек обратились в больницу после посещения свадьбы в одном из ресторанов Жетысу. В пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля области рассказали, что 28 августа в ведомство поступило сообщение от больницы. Два десятка человек обратились в клинику за медицинской помощью. Предварительный диагноз: неуточненный гастроэнтерит и колит инфекционного происхождения. 11 пациентов госпитализировали, их состояние оценивается как удовлетворительное.Новых обращений в больницу не было.