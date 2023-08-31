- С 1980 по 1988 год обучался в средней школе № 101 Алма-Аты (теперь Алматы), а с 1988 по 1992 – в Алма-Атинском индустриальном техникуме;
- с 1990 по 1992 год нёс послушание алтарника в Казанском соборе Алматы;
- в 1996 году окончил Московскую духовную семинарию;
- 21 апреля 1992 года был рукоположен в сан диакона, 23 апреля того же года — в сан священника и направлен в Пророко-Ильинский храм Жаркента;
- 17 мая 1992 года назначен настоятелем Ильинского храма;
- С 1993 по 2020 год окормлял (наставлял — прим. автора) православных верующих, проживающих в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе КНР. По согласованию с местными властями в храмах проводились Литургии и совершались Таинства;
- 22 июля 1995 года пострижен в монашество с именем Вианор в честь святого мученика Вианора Писидийского;
- в 1999 году назначен благочинным пятого алматинского церковного округа;
- 20 марта 2000 года возведён в сан игумена;
- в 2004 году назначен благочинным Жаркентского церковного округа;
- в 2009 году поступил в Илийский педагогический университет для обучения китайскому языку. В 2010 году завершил обучение;
- В 2014 году поступил на заочный сектор Московской духовной академии, которую окончил в 2017 году.
- Первого февраля 2020 года назначен настоятелем Михаило-Архангельского храма в Каскелене.
