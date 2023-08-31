— Установлено, что со стороны платформы отсутствуют ограничения доступа к информации, причиняющий вред здоровью и развитию детей, а также нет функций контроля за возрастной категорией при доступе к информации, — отмечают в пресс-службе Минкульта.
Поэтому ведомство решило заблокировать сервис и направило соответствующее письмо в компетентное министерство.
Стоит отметить, что несколько американских штатов ограничили доступ к соцсети по этой же причине.
Также власти ряда стран запрещают использовать TikTok на государственных устройствах «по соображениям кибербезопасности». Среди них Франция, Нидерланды, Норвегия, Великобритания, Канада, Бельгия, США.
Тем временем агентство по финансовому мониторингу Казахстана борется с онлайн-казино в TikTok. 31 августа в АФМ сообщили, что установили 177 аккаунтов, в которых ставки делали тысячи человек.
— Совместно с комитетом информации и владельцем сети настроен искусственный интеллект платформы TikTok, позволяющий оперативно блокировать эфир противоправного контента. Единичные аккаунты, транслирующие азартные игры, через непродолжительное время автоматически блокируются, — говорится в сообщении.