Пресс-служба Акорды сообщила, что Касым-Жомарт Токаев первого сентября выступит с Посланием народу Казахстана. Он озвучит его на совместном заседании палат парламента.
— Наряду с депутатами мажилиса и сената, руководителями центральных государственных органов в мероприятии примут участие члены Национального курултая, комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов, — говорится в сообщении.
Прямая трансляция начнётся в 11:00 на республиканских телеканалах. Ранее президент говорил, что планирует в Послании изложить своё видение экономической политики страны.