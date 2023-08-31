Новая презентация Apple состоится 12 сентября. Об сообщается на сайте компании. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на YouTube-канале Apple. По данным ixbt.com, ожидается, что iPhone 15 и iPhone 15 Plus будут похожи на iPhone 14. Но с парой ключевых отличий. Возможно, порт Lightning заменят USB-C для более быструю зарядку. Apple также представит новые умные часы Series 9 с экранами 41 и 45 мм вместе с новой версией Apple Watch Ultra. Вероятно, что после презентации пользователи смогут обновить гаджеты до iOS 17.