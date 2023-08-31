Бесплатный проезд в автобусах организуют в Атырау в День знаний. Об этом сообщил аким города Шакир Кейкин.
— Традиционно в государственные праздники действует акция, где граждане могут бесплатно воспользоваться проездом на общественном транспорте. Руководители автопарков единогласно поддержали предложение и первого сентября выразили готовность к бесплатному обслуживанию по всем маршрутам, курсирующим по Атырау и городским поселениям, — написал он в Facebook.
Ранее бесплатный проезд в Атырау был в Курбан Айт.