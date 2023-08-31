Заместитель акима ЗКО Бакытжан Нарымбетов сообщил на брифинге, что строительство 10 объектов образования идёт с проблемами. Сроки задерживаются из-за «безответственности и невыполнение подрядчиками обязательств». Сдача объектов в эксплуатацию затянулась на полтора года, а в некоторых случаях – на четыре года.
— Во втором полугодии планировали решить вопрос трёх проблемных школ Казталовского района. К началу нового учебного года уже распахнула свои двери новая школа в селе Жулдыз. Напомним, что решением суда подрядчик, начавший строительство объекта в 2020 году, признан недобросовестным. Определён другой подрядчик, который в кратчайшие сроки завершил строительство, — сказал замакима.
По его словам, строительство школы на 600 мест в селе Казталовка пришлось на период начавшейся пандемии коронавируса. Поэтому у застройщика возникли трудности. Сдача объекта в эксплуатацию намечена на первое ноября этого года.
Вместе с тем он подчеркнул, что до конца года завершится строительство школы в селе Шалгын
Каратобинского района, которую начали строить год назад. После конкурсных процедур заключён новый контракт с другим подрядчиком, так как прошлый не справился со своими обязательствами. Сдача объекта ожидается в конце этого года.
Что касается школы №31 на 400 мест, то, по словам Нарымбетова, частный инвестор на три года затянул сроки начала работ. Он вносил поправки в проект. После вмешательства в решение вопроса акима области, земельный участок вернули государству.
— Сейчас направили бюджетную заявку на финансирование проекта за счёт фонда поддержки инфраструктуры образования. Не завершён в прошлом году капремонт школы имени Жангир хана в селе Хан ордасы Бокейординского района. Исковое заявление заказчика о признании подрядчика недобросовестным участником госзакупок удовлетворено решением суда. Но ремонт им будет продолжен под контролём местного исполнительного органа. Открытие школы планируется на первое сентября, — заявил Бакытжан Нарымбетов.
Вместе с тем замглавы региона рассказал, что в прошлом году выделили средства на капитальный ремонт здания Казталовской школы-лицея и провели процедуры государственных закупок. Но из-за несоблюдения сроков договорных обязательств заказчик подал иск в суд о признании подрядчика недобросовестным. Позже стороны заключили мировое соглашение и пришли к компромиссу. Открытие школы запланировано на первое сентября этого года.
Ещё одной проблемой является затянувшийся капитальный ремонт областной специализированной школы-лицея № 8
для одарённых детей. По решению суда в марте 2023 года подрядчик, начавший строительные работы в 2021 году, признан недобросовестным участником госзакупок. Он нарушил график производственных работ.
– Больше полугода объект простаивал, сейчас проводится повторный техосмотр здания. И после заключения комиссии строительные работы возобновят. Учебный процесс организуют в здании бывшей гимназии эстетического направления. На капитальный ремонт здания школы в посёлке Базартобе Акжайыкского района в 2022 году выделили средства, проведены процедуры государственных закупок, которые должны были начаться в августе и завершиться в декабре. Поскольку подрядчик не соблюдал сроки, пришлось подавать жалобу в суд,. Требование заказчика о расторжении договора и признании подрядчика недобросовестным участником государственных закупок удовлетворено. Однако подрядчику поручили завершить капитальный ремонт до ноября 2023 года, — сообщил Бакытжан Нарымбетов.
Такая же ситуация сложилась по капитальному ремонту зданий школ в сёлах Раздольное
и Чувашинское района Байтерек. После судебных разбирательств подрядную компанию обязали завершить работы до первого ноября этого года.
Оказалось, что подрядчиком строительства по капитальному ремонту областной школы-лицея №8 Уральска, Казталовской школы-лицея, школ в селе Базартобе Акжайыкского района и в селах Чувашинское и Раздольное района Байтерек является одна и та же компания — «Градстройсервис».
В прошлом году глава региона Нариман Турегалиев подверг критике работу этой организации.