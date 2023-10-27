Сибирскую язву выявили в Карагандинской области. Один пациент скончался

Сибирскую язву выявили в посёлке Топар Карагандинской области. Один из заражённых скончался.

26 октября в акимате региона сообщили, что в частном подворье забили восьмимесячного бычка с симптомами болезни. Сибирская язва подтвердилась у троих человек из одного дома.

На въезде в посёлок установили пост для санитарной обработки авто, второй въезд в посёлок временно перекрыт.

27 октября в управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили о гибели одного из заражённых.

— Несмотря на все принятые врачами меры, пациент 1948 года рождения, находившийся в реанимации после заражения сибирской язвой, скончался. Летальный исход наступил в связи с тяжёлой стадией заболевания и наличием серьёзных сопутствующих заболеваний. Кроме того, сказалось позднее обращение за медицинской помощью, — говорится в сообщении.

Состояние двоих других заразившихся пациентов стабильное.

Сибирская язва — особо опасная инфекция. Источником инфекции являются домашний скот и дикие животные. Распространение сибирской язвы от человека к человеку крайне маловероятно.

Ранее вспышку сибирской язвы выявили у крупного рогатого скота в селе Ушкарасу Акмолинской области.