Еще две коровы пали от сибирской язвы в Атырауской области

Две погибшие коровы были завезены из ЗКО, третья — из Курмангазинского района Атырауской области. Он уточнил, что в целом в Атыраускую область 80% КРС на убой происходят из Западно-Казахстанской области.

Три коровы пали от сибирской язвы на территории убойного цеха крестьянского хозяйства «Асыл-Агро», передает Zakon.kz.

По словам заместителя акима Жасулана Бисембиева, две погибшие коровы были завезены из ЗКО, третья — из Курмангазинского района Атырауской области. Он уточнил, что в целом в Атыраускую область 80% КРС на убой привозят из Западно-Казахстанской области.

— Специалисты проводили лабораторные исследования первых двух коров по два раза. Результаты были подтверждены, третья корова признана условно зараженной. Скорее всего, она заразилась уже в цехе с животными. Сейчас в условиях карантина проведена полная дезинфекция. Все повторно привиты. Здоровых переселили в чистую. На месте работают 10 человек, среди них — специалисты из Актобе, все они обеспечены СИЗами. Карантин в данном убойном цехе продлится до декабря, — рассказал Жасулан Бисембиев.

По его словам, акиматы двух регионов постоянно на связи. В ЗКО также проводится аналогичная работа. Конечный результат исследования определит источник сибирской язвы и позволит полностью законсервировать ее.

Стоит отметить, что перевозка и убой животных без необходимых документов в Атырауской области строго запрещены. В период с 20 по 25 ноября 2024 года из-за документов на скот был запрещен въезд 30 транспортным средствам, перевозившим 838 голов мелкого рогатого скота, 192 головы крупного рогатого скота и 16 лошадей.

Кроме того, на сегодняшний день исследовано 66 объектов, занимающихся убоем, транспортировкой и продажей животных. Там было взято более 700 проб и смывов на наличие исключения сибирской язвы, из них по 44 объектам результат отрицательный, остальные объекты находятся в работе.

Напомним, 12 ноября 2024 года на рынке Атырау зафиксировали случай сибирской язвы у павшей коровы. В связи с этим убойный цех крестьянского хозяйства «Асыл-Агро» временно закрыли, а 20 ноября на его территории ввели карантин. Для предотвращения распространения инфекции на объекте провели вакцинацию скота и полную дезинфекцию.

Санитарно-эпидемиологическая служба выявила 17 человек, которые контактировали с заражённым животным. У одного из них, сотрудника убойного цеха, 22 ноября утром поднялась температура. Его госпитализировали. Также из Актобе прибыл эпизоотический отряд, который начал дезинфекционные работы на рынках с целью предотвращения возможного распространения инфекции.

25 ноября в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО сообщили о случае, где сибирской язвой заразился местный житель.