Мужчина заразился сибирской язвой в ЗКО

Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, с начала 2024 года зарегистрирован один случай сибирской язвы в Казталовском районе.

Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО, с начала 2024 года зарегистрирован один случай сибирской язвы в Казталовском районе.

- Установлено, что больной участвовал в вынужденном забое домашнего скота. Совместно с ветеринарными сотрудниками проведены санитарно-противоэпидемические мероприятия в полном объеме, в эпизоотическом очаге проведены дезинфекционные мероприятия, очаг локализован. Случай зарегистрировали в конце октября этого года. На сегодняшний день состояние больного удовлетворительное, получает лечение согласно протокола диагностики и лечения, - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что все контактные находились под наблюдением медицинского работника с ежедневным осмотром кожных покровов, двукратной термометрией. Новых случаев сибирской язвы не зарегистрировано.

Напомним, 12 ноября 2024 года на рынке Атырау был зафиксировали случай сибирской язвы у павшей коровы. В связи с этим убойный цех крестьянского хозяйства «Асыл-Агро» временно закрыли, а 20 ноября на его территории ввели карантин. Для предотвращения распространения инфекции на объекте провели вакцинацию скота и полную дезинфекцию.

Санитарно-эпидемиологическая служба выявила 17 человек, которые контактировали с заражённым животным. У одного из них, сотрудника убойного цеха, 22 ноября утром поднялась температура. Его госпитализировали. Также из Актобе прибыл эпизоотический отряд, который начал дезинфекционные работы на рынках с целью предотвращения возможного распространения инфекции.

Сибирская язва – особо-опасная инфекционная болезнь, характеризующаяся чаще всего поражением кожных покровов в виде карбункулов, сопровождающаяся лихорадкой, интоксикацией.

Человек заражается сибирской язвой только от больных животных, так как больной человек для окружающих не опасен. Возбудитель сибирской язвы в организм человека может попасть через мельчайшие ранки, царапины на коже, через дыхательные пути и инфицированное, недостаточно проваренное мясо.

Санврачи рекомендуют жителем области соблюдать следующие меры профилактики:

использование индивидуальных средств защиты при уходе за домашними животными;

убой животных проводить только после предварительного ветеринарного осмотра;

необходимо проводить профилактическую вакцинацию домашних животных против сибирской язвы;

не приобретать мясо, молочные продукты у неизвестных людей.

К слову, профилактической вакцинации против сибирской язвы подлежит контингент, имеющий риск заражения: работники мясоперерабатывающих предприятий, убойных пунктов, люди занятые убоем животных, сбором, хранением, транспортировкой и первичной переработкой продукции и сырья животного происхождение с территории стационарно-неблагополучного пункта.