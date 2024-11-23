Жителя Атырау госпитализировали с подозрением на сибирскую язву

Карантин ввели на территории убойного цеха КХ "Асыл-Агро" в Атырау в связи с обнаружением сибирской язвы у погибшего животного. Выявлены 17 человек, контактировавшие с ним. У одного из мужчин повысилась температура, в связи с чем он был госпитализирован, сообщает AtyrauPress.

17 жителей Атырау, контактировавших с погибшей от сибирской язвы коровы, находятся на карантине. Одного из них утром 22 ноября госпитализировали из-за повышения температуры.

Как сообщила и.о руководителя областного управления здравоохранения Альмира Сабыргалиева, 20 ноября после введения на карантин территории хозяйства "АсылАгро" 17 человек, которые контактировали с погибшим животным, были взяты под наблюдение, результаты анализов этих людей пока не готовы.

– 22 ноября утром у одного из них повысилась температура до 37,5 и он был госпитализирован в областную больницу №2. Его состояние удовлетворительное. Взяты пробы на анализ, результаты будут готовы завтра. Сибирская язва не передается от человека к человеку, – заверила представитель облздрава.

Ветеринарная лаборатория провела исследования собранных материалов. Результаты бактериологических исследований ожидаются в ближайшее время.

Из Актобе прибыл эпизоотический отряд, который приступил к дезинфекционным работам на рынках. Их проводят для предотвращения возможного распространения инфекции.

Напомним, что в Атырау на скотном рынке был введен карантин после того, как у одной из погибших коров выявили сибирскую язву.