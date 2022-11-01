Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В Атырау бывшего патрульного оштрафовали на 18 млн тенге

Он подстрекал иностранца к даче взятки. Иллюстративное фото из архива "МГ" Дело в отношении бывшего патрульного рассмотрел городской суд №2. Его обвинили в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве. Суд установил, что правоохранитель обещал забрать документы граждан Узбекистана с отдела миграционной службы, но за вознаграждение руководству в размере 600 тысяч тенге. Однако деньги присвоил себе. Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшего, свидетелей и видеозаписями. Суд признан экс-полицейского виновным и назначил наказание в виде штрафа в 30-кратном размере суммы взятки - 18 000
Дана Рахметова
В Атырау бывшего патрульного оштрафовали на 18 млн тенге
Он подстрекал иностранца к даче взятки.
Миллионный штраф присудили главному налоговику Уральска за взятку
Миллионный штраф присудили главному налоговику Уральска за взятку
Иллюстративное фото из архива "МГ" Дело в отношении бывшего патрульного рассмотрел городской суд №2. Его обвинили в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве. Суд установил, что правоохранитель обещал забрать документы граждан Узбекистана с отдела миграционной службы, но за вознаграждение руководству в размере 600 тысяч тенге. Однако деньги присвоил себе. Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшего, свидетелей и видеозаписями. Суд признан экс-полицейского виновным и назначил наказание в виде штрафа в 30-кратном размере суммы взятки - 18 000 000 тенге. Также подсудимому пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе и в государственных организациях. Лишился он и специального звания старшего лейтенанта. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
полиция Атырау суд

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article