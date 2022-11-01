В Атырау бывшего патрульного оштрафовали на 18 млн тенге

Он подстрекал иностранца к даче взятки. Иллюстративное фото из архива "МГ" Дело в отношении бывшего патрульного рассмотрел городской суд №2. Его обвинили в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве. Суд установил, что правоохранитель обещал забрать документы граждан Узбекистана с отдела миграционной службы, но за вознаграждение руководству в размере 600 тысяч тенге. Однако деньги присвоил себе. Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшего, свидетелей и видеозаписями. Суд признан экс-полицейского виновным и назначил наказание в виде штрафа в 30-кратном размере суммы взятки - 18 000