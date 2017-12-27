Почти 100 автобусов и пассажирских "ГАЗелей" не вышли на маршруты в городе Атырау сегодня утром, 27 декабря. Причина – водители не согласны с политикой компании "АйсТрансХолдинг", на которую они работают. В частности, они против повышения цен за выход на линию. На сегодня цена за выход на линию для автобусов составляет 3 600 тенге, для "ГАЗелей" - 2 тысячи. По словам директора ТОО Жасулана БИСЕНОВА, это решение вынужденное. Повышение на 15% не такое уж и большое, считает директор, и направлено на то, чтобы хоть как-то содержать имеющийся собственный автопарк и выплачивать зарплату медикам и механикам. Стоит отметить, что ТОО "Айстрансхолдинг" - самый крупный в Атырау пассажироперевозчик. - Компания убыточная, - заверяет ее директор и добавляет, что долг на сегодняшний день перед поставщиками топлива и запчастей приблизился к 90 миллионам тенге. Из 70 автобусов в рабочем состоянии только 30. Это и есть основная причина аренды частников на маршрутах. Последние, кроме всего, прочего обвиняют представителей компании и в незаконных денежных поборах. По словам кондуктора Жанаргуль ТИЛЕУОВОЙ, каждый маршрут в зависимости от прибыльности имеет так называемую "таксу", она может варьироваться от 10 до 20 тысяч тенге. Руководство в курсе и попросту закрывает на это глаза, вторят ее коллеги. В списке обвинений - ненадлежащая работа технического персонала, не подпускающего частные автобусы к смотровым ямам и не проводящим технический осмотр. На месте побывали заместитель акима города Мейрим КАЛУИ, представители правоохранительных и надзорного органов. Замакима пообещал взять ситуацию под личный контроль. Решение о повышении цен удалось отменить здесь же. Что касается незаконных поборов, то здесь проведут расследование. Если факты подтвердятся, то к виновным будут приняты самые жесткие меры. Уже к обеду все автобусы и маршрутки вышли на свои линии. На данный момент ситуация с общественным транспортом в областном центре стабильная.Ерлан ОМАРОВ