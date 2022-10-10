- Сотрудники полиции проверили поступившую информацию. Учеников четвёртых классов допросили в присутствии законных представителей. Проведена наркологическая экспертиза по результатам которой выяснилось, что порошок - не психотропное вещество и не наносит вреда организму человека. Это сухой растворимый напиток, - пояснили в пресс-службе акимата Атырауской области.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Ученики четвёртого класса школы №25 Атырау отказываются идти на занятия из-за «дедовщины». Дети рассказывают родителям, что их запугивают старшеклассники, собирают деньги, заставляют есть сухой порошок. Однако родители узнали обо всем только после отравления учеников. В социальных сетях сообщается, что родительница Айгерим Ботагариева заметила, что в последнее время её сын, ученик четвёртого класса, под разными предлогами просит деньги и без разрешения взял из кошелька у отца некую сумму. Два дня назад он сказал, что у него кружилась голова и он чуть не потерял сознание.Между тем сообщается, что родители школьников обращались в школу, однако видеокамеры возле школы ничего не зафиксировали. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.