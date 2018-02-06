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Происшествия

В Атырау члены ОПГ в течение 2 лет вымогали деньги у таксистов

Ежемесячные поборы члены банды осуществляли с водителей, перевозивших пассажиров по маршрутам Атырау-Астрахань, Атырау-Уральск, Атырау-Бейнеу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта dixinews.ru Члены преступной группы были задержаны 31 января сотрудниками департамента КНБ РК по Атырауской области. Выяснилось, что банда в течение двух лет систематически вымогала денежные средства с водителей, осуществляющих международные и междугородние пассажирские перевозки по маршрутам Атырау-Астрахань, Атырау-Уральск, Атырау-Бейнеу. На вышеуказанных направлениях курсировало
gorod
В Атырау члены ОПГ в течение 2 лет вымогали деньги у таксистов
Ежемесячные поборы члены банды осуществляли с водителей, перевозивших пассажиров по маршрутам Атырау-Астрахань, Атырау-Уральск, Атырау-Бейнеу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с сайта dixinews.ru Члены преступной группы были задержаны 31 января сотрудниками департамента КНБ РК по Атырауской области. Выяснилось, что банда в течение двух лет систематически вымогала денежные средства с водителей, осуществляющих международные и междугородние пассажирские перевозки по маршрутам Атырау-Астрахань, Атырау-Уральск, Атырау-Бейнеу. На вышеуказанных направлениях курсировало порядка 200 автомобилей. Ежемесячные поборы с одного водителя составляли от 5 до 25 тысяч тенге. - Задержанные являются приверженцами нетрадиционного религиозного течения «салафизм» деструктивной направленности. Уголовное правонарушение зарегистрировано в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного пунктами 2 и 3, частью 2, статьи 194 УК - "Вымогательство". В отношении шести активных членов группы применена мера пресечения в виде содержания под стражей, - сообщили в пресс-службе КНБ Республики Казахстан. Ерлан ОМАРОВ
вымогательство преступная группа

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