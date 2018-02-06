В Атырау члены ОПГ в течение 2 лет вымогали деньги у таксистов

Ежемесячные поборы члены банды осуществляли с водителей, перевозивших пассажиров по маршрутам Атырау-Астрахань, Атырау-Уральск, Атырау-Бейнеу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта dixinews.ru Члены преступной группы были задержаны 31 января сотрудниками департамента КНБ РК по Атырауской области. Выяснилось, что банда в течение двух лет систематически вымогала денежные средства с водителей, осуществляющих международные и междугородние пассажирские перевозки по маршрутам Атырау-Астрахань, Атырау-Уральск, Атырау-Бейнеу. На вышеуказанных направлениях курсировало