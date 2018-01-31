В Атырау должнику по алиментам приостановили действие водительского удостоверения

Задолженность по алиментам мужчины составила 1 300 000 тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта Zakon.kz Из материалов дела следует, что старший судебный исполнитель Индерского районного территориального отдела по исполнению судебных актов обратился в суд с представлением, указав, что в соответствии с судебным приказом с должника взысканы алименты в размере 1/4 в пользу взыскателя - бывшей супруги. Общая задолженность составила 1 334 030 тенге, в связи с чем судоисполнитель попросил суд временно приостановить использование водительского удостоверения после

Задолженность по алиментам мужчины составила 1 300 000 тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото с сайта Zakon.kz Иллюстративное фото с сайта Zakon.kz

Из материалов дела следует, что старший судебный исполнитель Индерского районного территориального отдела по исполнению судебных актов обратился в суд с представлением, указав, что в соответствии с судебным приказом с должника взысканы алименты в размере 1/4 в пользу взыскателя - бывшей супруги.

Общая задолженность составила 1 334 030 тенге, в связи с чем судоисполнитель попросил суд временно приостановить использование водительского удостоверения последнего до исполнения задолженности по алиментам.