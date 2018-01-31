В Атырау должнику по алиментам приостановили действие водительского удостоверения

Задолженность по алиментам мужчины составила 1 300 000 тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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Из материалов дела следует, что старший судебный исполнитель Индерского районного территориального отдела по исполнению судебных актов обратился в суд с представлением, указав, что в соответствии с судебным приказом с должника взысканы алименты в размере 1/4 в пользу взыскателя - бывшей супруги.
Общая задолженность составила 1 334 030 тенге, в связи с чем судоисполнитель попросил суд временно приостановить использование водительского удостоверения последнего до исполнения задолженности по алиментам.
- Определением суда представление частного судебного исполнителя о временном приостановлении действия прав должника на управление транспортным средством удовлетворено. Определение суда не вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе Индерского районного суда Атырауской области.Ерлан ОМАРОВ