В Атырау государству вернули имущество на 700 млн тенге

В доход государства передали коммерческую недвижимость и почти 30 земельных участков, которые годами простаивали без дела у недобросовестных предпринимателей.

В Атырау в собственность государства вернули недвижимость и земельные участки общей стоимостью более 700 миллионов тенге. Нарушения в сфере землепользования и управления госимуществом выявили сотрудники городской прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В качестве примера в ведомстве привели случай с индивидуальным предпринимателем, которому местный акимат передал цокольное помещение стоимостью 93,7 миллиона тенге. Бизнесмен не выполнял условия договора, однако чиновники долгое время не принимали меры по изъятию объекта.

После внесения прокурорского представления это помещение, а также другие аналогичные объекты недвижимости общей стоимостью свыше 400 миллионов тенге вернули на баланс государства.

Также порядок навели в сфере землепользования.

- В частности, по акту прокурорского надзора в доход государства возвращено 28 земельных участков общей стоимостью 300 млн тенге, которые на протяжении длительного времени не осваивались по целевому назначению, - пояснили в ведомстве.

В надзорном органе добавили, что эта работа ведется систематически: