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Социум

В Атырау готовится проект Северной объездной автомомбильной дороги

Ее протяженность составит 26 км, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива МГ Новая автомобильная дорога соединит между собой автодороги республиканского значения Атырау-Актобе и Атырау-Астрахань РФ. Об этом в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций сообщил заместитель акима Атырауской области Жасулан СУЮНЧАЛИЕВ. - В настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование на строительство Северной объездной автомобильной дороги города Атырау. Ее протяженность составит 26 км, она будет включать в себя 4 развязки и 1 мост через р.Урал. Примерно в марте 2018 го
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В Атырау готовится проект Северной объездной автомомбильной дороги
Ее протяженность составит 26 км, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива МГ Новая автомобильная дорога соединит  между собой автодороги республиканского значения Атырау-Актобе и Атырау-Астрахань РФ. Об этом в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций сообщил заместитель акима Атырауской области Жасулан СУЮНЧАЛИЕВ. - В настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование на строительство Северной объездной автомобильной дороги города Атырау. Ее протяженность составит  26 км, она будет включать в себя 4 развязки и 1 мост через р.Урал. Примерно в марте 2018 года планируется завершить разработку ТЭО и получить положительное заключение госэкспертизы. Далее проект будет презентован в Министерстве  по инвестиционному развитию, которое и будет заниматься финансированием данного проекта, - сообщил Жасулан СУЮНЧАЛИЕВ. По словам спикера, данный проект планируется реализовать в связи с расширением территории города Атырау и ростом близлежащих населенных пунктов, а также в целях обеспечения безопасности на улично-дорожной сети и урегулирования движения большегрузных и крупногабаритных транспортных средств. -Кроме того, будет расширена дорога, соединяющая новый строящийся микрорайон в районе села Талгайран  до 22 км в городской черте с разделительной полосой. Она будет состоять из двух четырехполосных дорог, что также увеличит пропускную способность, - рассказал заместитель акима. Также в августе-сентябре текущего года планируется сдача в эксплуатацию уникального моста через р.Урал в Махамбетском районе. Объект позволит создать новый транспортный коридор и заметно разгрузит областной центр от пробок. Грузоподъемность нового моста через реку Урал в районе села Махамбет составляет 180 тонн, длина – 860 метров, а ширина 13 метров. Общая длина подъездных путей – 8,5 километра. Мост строится по уникальной конструкции – полностью из бетона, без опор.
Иллюстративное фото РСК
Иллюстративное фото РСК Алия ЖАМИТОВА  
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