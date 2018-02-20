В Атырау готовится проект Северной объездной автомомбильной дороги

Ее протяженность составит 26 км, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива МГ Новая автомобильная дорога соединит между собой автодороги республиканского значения Атырау-Актобе и Атырау-Астрахань РФ. Об этом в ходе брифинга в Региональной службе коммуникаций сообщил заместитель акима Атырауской области Жасулан СУЮНЧАЛИЕВ. - В настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование на строительство Северной объездной автомобильной дороги города Атырау. Ее протяженность составит 26 км, она будет включать в себя 4 развязки и 1 мост через р.Урал. Примерно в марте 2018 го