– Взятка предназначалось за положительное рассмотрение административного дела в суде в отношении иностранца, незаконно осуществлявшего трудовую деятельность в городе Атырау. Наряду с этим, взяткодатель предлагал ежемесячное денежное вознаграждение в размере 200 тысяч тенге за дальнейшее общее покровительство граждан КНР. Задержанные дали признательные показания. Проводятся следственные мероприятия, - сообщили в комитете национальной безопасности РК.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
В Атырау граждане Китая пытались подкупить сотрудника КНБ
Двое граждан Китая задержаны и водворены в следственный изолятор, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили на официальном сайте комитета национальной безопасности РК, граждане Китая были задержаны сотрудниками департамента КНБ РК при попытке даче взятки уполномоченному сотруднику спецслужб. Сумма взятки составляла 2 млн тенге. В данный момент оба мужчины задержаны и водворены в следственный изолятор. Арест санкционировал специализированный следственный суд города Атырау. – Взятка предназначалось за положительное рассмотрение административного