В Атырау граждане Китая пытались подкупить сотрудника КНБ

Двое граждан Китая задержаны и водворены в следственный изолятор, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили на официальном сайте комитета национальной безопасности РК, граждане Китая были задержаны сотрудниками департамента КНБ РК при попытке даче взятки уполномоченному сотруднику спецслужб. Сумма взятки составляла 2 млн тенге. В данный момент оба мужчины задержаны и водворены в следственный изолятор. Арест санкционировал специализированный следственный суд города Атырау. – Взятка предназначалось за положительное рассмотрение административного