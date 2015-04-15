В Атырау гражданин Азербайджана в частном доме открыл подпольный цех по переработке рыбы

В ходе операции «Бекiре» сотрудниками отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы ДВД пресечена деятельность подпольного цеха по переработке рыбы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Этот цех был обнаружен в ходе операции «Бекiре» в пригородном поселке Томарлы. В хозяйственной постройке во дворе частного дома обнаружены более десятка емкостей для засола и промывки рыбы – 250-литровые бочки и ванны. Одна из комнат была оборудована для сушки засоленной рыбы. Там же обнаружены несколько коробок с упакованной вяленой рыбой. Во дворе обнаружены несколько десятков мешков