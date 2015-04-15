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Происшествия Социум

В Атырау гражданин Азербайджана в частном доме открыл подпольный цех по переработке рыбы

В ходе операции «Бекiре» сотрудниками отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы ДВД пресечена деятельность подпольного цеха по переработке рыбы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Этот цех был обнаружен в ходе операции «Бекiре» в пригородном поселке Томарлы. В хозяйственной постройке во дворе частного дома обнаружены более десятка емкостей для засола и промывки рыбы – 250-литровые бочки и ванны. Одна из комнат была оборудована для сушки засоленной рыбы. Там же обнаружены несколько коробок с упакованной вяленой рыбой. Во дворе обнаружены несколько десятков мешков
gorod
В Атырау гражданин Азербайджана в частном доме открыл подпольный цех по переработке рыбы
В ходе операции «Бекiре» сотрудниками отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы ДВД пресечена деятельность подпольного цеха по переработке рыбы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
ryba8
ryba8
 Этот цех был обнаружен в ходе операции «Бекiре» в пригородном поселке Томарлы. В хозяйственной постройке во дворе частного дома обнаружены более десятка емкостей для засола и промывки рыбы – 250-литровые бочки и ванны. Одна из комнат была оборудована для сушки засоленной рыбы. Там же обнаружены несколько коробок с упакованной вяленой рыбой. Во дворе обнаружены несколько десятков мешков со свежей рыбой частиковых пород. Общий вес всей изъятой рыбы превысил четыре тонны. Организовал подпольный цех 36-летний гражданин Азербайджана. Со слов задержанного, рыбу он скупал у браконьеров на берегу реки. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 196 УК РК - "Незаконное приобретение или сбыт рыбы". Теперь он находится под подпиской. Также на днях сотрудниками водной полиции в районе аула Бесикти при проверке автомашины "Газель" обнаружена и изъята рыба частиковых пород. Вес изъятой рыбы составил 3 тонны 483 кг. В отношении 31-летнего жителя Атырау возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РК.
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