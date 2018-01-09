Иллюстративное фото с сайта torgovlya.ru О данном факте сообщил руководитель управления государственной инспекции труда Атырауской области Игилик АУБАКИРОВ. - 8 января в 18.00 грузчик склада, который принадлежит сети супермаркетов, расположенный по ул. Элеваторная, 7, отравился парами аммиака. По данному факту специалистами назначен ряд экспертиз, будет проведено расследование, так как инцидент произошел в рабочее время на территории работодателя, - рассказал Игилик АУБАКИРОВ. По информации ДЧС Атырауской области утечка аммиака произошла в результате разрыва трубопровода на холодильной установке склада. В это время в помещении находился 28-летний грузчик.