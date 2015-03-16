В Атырау из пожара в ресторане «Ай-жан» спасли пять человек

Иллюстративное фото из архива "МГ" В субботу, 14 марта, в ресторане "Ай-жан", что находится в мкр. Привокзальный, произошел пожар. В дежурную службу ДЧС Атырауской области в 23.26 поступило телефонное сообщение от администратора ресторана о том, что в 4-этажном здании ресторана «Ай-жан» на 2-ом этаже идет дым. Было установлено, что загорелось кухонное помещение. В ходе тушения пожара было спасено 5 человек, эвакуировано 20 человек. В результате пожара полностью сгорела посудомоечная комната. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара были задействованы 4 единицы техники основной техники При