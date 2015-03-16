Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

В Атырау из пожара в ресторане «Ай-жан» спасли пять человек

Иллюстративное фото из архива "МГ" В субботу, 14 марта, в ресторане "Ай-жан", что находится в мкр. Привокзальный, произошел пожар. В дежурную службу ДЧС Атырауской области в 23.26 поступило телефонное сообщение от администратора ресторана о том, что в 4-этажном здании ресторана «Ай-жан» на 2-ом этаже идет дым. Было установлено, что загорелось кухонное помещение. В ходе тушения пожара было спасено 5 человек, эвакуировано 20 человек. В результате пожара полностью сгорела посудомоечная комната. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара были задействованы 4 единицы техники основной техники При
gorod
В Атырау из пожара в ресторане «Ай-жан» спасли пять человек
Иллюстративное фото из архива &quot;МГ&quot;
Иллюстративное фото из архива &quot;МГ&quot;
 Иллюстративное фото из архива "МГ" В субботу, 14 марта, в ресторане "Ай-жан", что находится в мкр. Привокзальный, произошел пожар. В дежурную службу ДЧС Атырауской области в 23.26 поступило телефонное сообщение от  администратора ресторана  о том, что в 4-этажном здании ресторана «Ай-жан» на 2-ом этаже идет дым. Было установлено, что загорелось кухонное помещение. В ходе тушения пожара было спасено 5 человек, эвакуировано 20 человек. В результате пожара полностью сгорела посудомоечная комната. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара были задействованы 4 единицы техники основной техники Причины пожара устанавливаются.
Пожар ресторан

Читайте также

Новости партнёров