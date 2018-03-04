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Происшествия

В Атырау из-за прорыва батарей в аптеке затопило остановку

Горячая вода из аптеки ручьями бежит прямо на улицу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Прорыв водопровода в городской аптеке произошел в микрорайоне Балыкшы сегодня, 3 марта, около 9 часов утра. В настоящее время вода затопила значительную часть улицы в районе остановки "Ландыш". Из помещения ручьями выливается горячая вода. Сотрудники аптеки отказались комментировать произошедшее. В диспетчерской одной из коммунальных служб сообщили, что объект находится в обслуживании Былыкшинской котельной, сотрудники которой и должны заняться устранением аварии. OcQUOinBei4 Камилла МАЛИК
gorod
В Атырау из-за прорыва батарей в аптеке затопило остановку
Горячая вода из аптеки ручьями бежит прямо на улицу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Прорыв водопровода в городской аптеке произошел в микрорайоне Балыкшы сегодня, 3 марта, около 9 часов утра. В настоящее время вода затопила значительную часть улицы в районе остановки "Ландыш". Из помещения ручьями выливается горячая вода. Сотрудники аптеки отказались комментировать произошедшее. В диспетчерской одной из коммунальных служб сообщили, что объект находится в обслуживании Былыкшинской котельной, сотрудники которой и должны заняться устранением аварии.
OcQUOinBei4 Камилла МАЛИК
вода потоп отопление

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