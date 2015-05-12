В Атырау из-за сильного ливня эвакуированы жители 15 домов

С 11 мая 2015 года в Атырауской области были сильные проливные дожди с грозами, что стало причиной подтопления частных домов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Кроме сильного дождя, в регионе было зафиксировано усиление восточного ветра до 15-20 м/с. В результате подтоплению подверглись приблизительно 12 частных домов старой постройки и дома находящиеся в низине в микрорайонах города СМП-136, Первый участок, села Дамба и Жумыскер. Точное количество подтопленных домов уточняется. Жертв и пострадавших в результате подтопления нет. Как стало известно, на ликвидации ЧС задействованы 35 е