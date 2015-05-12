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Происшествия

В Атырау из-за сильного ливня эвакуированы жители 15 домов

С 11 мая 2015 года в Атырауской области были сильные проливные дожди с грозами, что стало причиной подтопления частных домов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Кроме сильного дождя, в регионе было зафиксировано усиление восточного ветра до 15-20 м/с. В результате подтоплению подверглись приблизительно 12 частных домов старой постройки и дома находящиеся в низине в микрорайонах города СМП-136, Первый участок, села Дамба и Жумыскер. Точное количество подтопленных домов уточняется. Жертв и пострадавших в результате подтопления нет. Как стало известно, на ликвидации ЧС задействованы 35 е
gorod
В Атырау из-за сильного ливня эвакуированы жители 15 домов
С 11 мая 2015 года в Атырауской области были сильные проливные дожди с грозами, что стало причиной подтопления частных домов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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 Кроме сильного дождя, в регионе было зафиксировано усиление восточного ветра до 15-20 м/с. В результате подтоплению подверглись приблизительно 12 частных домов старой постройки и дома находящиеся в низине в микрорайонах города СМП-136, Первый участок, села Дамба и Жумыскер. Точное количество подтопленных домов уточняется. Жертв и пострадавших в результате подтопления нет. Как стало известно, на ликвидации ЧС задействованы 35 единиц техники, а также 8 спасателей ГУ «Западный Региональный Аэромобильный Оперативный Спасательный Отряд" и 2 единицы техники и оперативная группа ДЧС Атырауской области. В настоящее время в регионе создан штаб из числа руководства ДЧС и ГУ «СПиАСР» совместно с акиматом города. Производится откачка дождевой воды из частных жилых домов. В данное время вода уже откачана в 23 домах. Из 15 жилых домов в близлежащие школы №27, 30, 2, 15 эвакуированы 32 жителя. Также направлена бригада для эвакуации жителей двух жилых домов, их количество в настоящее время уточняется.
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Атырауская область

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