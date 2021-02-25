Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил пресс-секретарь "Атырау облысы Су Арнасы" Александр Пастухов, учитывая резкое похолодание, и, как следствие, заморозку некоторых водопроводных линий, предприятие уже третий день проводит работы по отогреву замёрзших линий водоснабжения многоквартирных домов и зданий. - Данная проблема возникает часто вследствие слабой работы КСК, либо вообще его отсутствия. Как результат - открытые подвалы домов, в которых находится внутриподвальная разводка. Иногда достаточно и незакрытых на зимний период подвальных "окошек". В результате внутриподвальная домовая разводка замерзает. Другая часть проблемы - водопроводные линии, проложенные жильцами к дому (иногда и отдельно к подъезду или даже квартире) самостоятельно. Иногда в таких случаях не проводится необходимое утепление линии. Иногда оно вообще отсутствует. И утепление необходимо не только вне здания, но и в его подъездах. Как результат игнорирования данного условия - заморозка линии. То же касается и хозяйствующих субъектов, слабо утепляющих свои здания, и частного сектора, - сообщил Александр Пастухов. По данным пресс-службы предприятия, на данный момент отогреты линии по следующим адресам: 1. Мкр.Привокзальный-5, детсад №54. 2. Пос.Геолог, дом №14 (3 подъезда). 3. Мкр.Нурсая-3, ул. 12, дом №20. 4. Ул.Шамина, 3а . 5. Проспект Азаттык, 147 б. 6. Проспект Азаттык, 126. 7. Проспект Азаттык, 135. 8. Ул.Огородная, 5. 9. Школа №5 10. Мкр.СМП-136, дом №2. 11. Проспект Азаттык, 153. 12. Проспект Азаттык, 75а. 13. Проспект Азаттык, 169 б. 14. Ул. Махамбета, 114. 15. Ул. Огородная, 52. 16. Ул. Баймуханова, 48. 17. Ул. Огородная, 37. 18. Ул. Баймуханова, 33 а. 19. Ул. Шарипова, 3 б, санаторий "Жемчужина". 20. Проспект Ауэзова, 57. 21. Проспект Азаттык, 153. 22. Мкрн Авангард-3, дом №44. 23. Ул. Кунанбаева, 16 24. Ул. Огородная, 2 25. Мкрн Авангард-4, дом №15 26. Ул. Верхняя садовая, 26 27. Ул. Верхняя садовая, 28 28. Ул. Байжигитовой, 76 29. Пос. Геолог, дом №44 30. Проспект Азаттык, 133 б 31. Ул. Баймуханова, 23 Работы продолжаются. - КГП "Атырау облысы Су Арнасы" доводит до сведения абонентов, что в случае заморозки вашей линии водоснабжения вы можете позвонить в аварийную службу предприятия по телефону 76-37-70 или +77011019805. Если вы житель частного сектора или владелец отдельно стоящего частного здания, то после приезда бригады вам нужно будет написать заявление, в котором подтвердить гарантию оплаты и указать данные удостоверения личности, - добавил Александр Пастухов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.