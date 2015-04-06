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Происшествия

В Атырау изъяли партию сайгачьих рогов

Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД Атырауской области. Как стало известно, в ходе проведения операции «Бекіре-2015» сотрудники роты дорожно-патрульной полиции в ночь на 6 апреля на трассе Атырау-Астрахань, недалеко от села Сарыозек, при досмотре автомашины «Лада Приора» обнаружили сумку, наполненную сайгачьими рогами. Выяснилось, что 75 сайгачьих рогов принадлежат пассажиру автомашины - 35-летнему жителю города Уральска Западно-Казахстанской области. Ведется следствие.
gorod
В Атырау изъяли партию сайгачьих рогов
Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД Атырауской области.
roga
roga
 Как стало известно, в ходе проведения операции «Бекіре-2015» сотрудники роты дорожно-патрульной полиции в ночь на 6 апреля на трассе Атырау-Астрахань, недалеко от села Сарыозек, при досмотре автомашины «Лада Приора» обнаружили сумку, наполненную сайгачьими рогами. Выяснилось, что 75 сайгачьих рогов принадлежат пассажиру автомашины - 35-летнему жителю города Уральска Западно-Казахстанской области. Ведется следствие.
Сайгачьи рога изъятие

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