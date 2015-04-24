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Социум

В Атырау купили 64 «блатных» номера на авто

С начала года в Атырау было куплено 64, так называемых, «элитных» регистрационных автомобильных номеров на сумму 21 млн тенге, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как рассказал начальник регистрационно-экзаменационного отделения управления административной полиции ДВД Арман АЯЗГАЛИЕВ, c октября прошлого года в Атырауской области официально было реализовано 119 государственных регистрационных номеров на автомашины. Особой популярностью среди наших автовладельцев Атырау пользуются такие номера, как 111, 007, 001, 555 и 888. Официальная продажа государственных номеров на машины в Казахста
gorod
В Атырау купили 64 «блатных» номера на авто
nomera
nomera
С начала года в Атырау было куплено 64, так называемых, «элитных» регистрационных автомобильных номеров на сумму 21 млн тенге, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как рассказал начальник регистрационно-экзаменационного отделения управления административной полиции ДВД Арман АЯЗГАЛИЕВ, c октября прошлого года в Атырауской области официально было реализовано 119 государственных регистрационных номеров на автомашины. Особой популярностью среди наших автовладельцев Атырау пользуются такие номера, как 111, 007, 001, 555 и 888. Официальная продажа государственных номеров на машины в Казахстане началась в октябре прошлого года. Причем, была утверждена фиксированная цена для целого ряда «элитных» регистрационных автомобильных номеров — с одинаковыми цифрами или с двумя нулями. Такие номера разбиты на две группы. Так, например, за номера 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900 и 999 нужно будет заплатить в государственную казну по 271 тысяче 554 тенге. А стоимость таких номеров, как 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009 и 777 — 451 тысяча 896 тенге.
продажа Номера

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