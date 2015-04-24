В Атырау купили 64 «блатных» номера на авто

С начала года в Атырау было куплено 64, так называемых, «элитных» регистрационных автомобильных номеров на сумму 21 млн тенге, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как рассказал начальник регистрационно-экзаменационного отделения управления административной полиции ДВД Арман АЯЗГАЛИЕВ, c октября прошлого года в Атырауской области официально было реализовано 119 государственных регистрационных номеров на автомашины. Особой популярностью среди наших автовладельцев Атырау пользуются такие номера, как 111, 007, 001, 555 и 888. Официальная продажа государственных номеров на машины в Казахста