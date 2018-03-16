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Социум

В Атырау мать троих несовершеннолетних детей ограничили в родительских правах

Женщина неделями не появлялась дома, оставляя грудного ребенка родным, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта Bigmir.net Иск в отношении нерадивой матери орган по охране прав несовершеннолетних детей подал в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Атырауской области с целью ограничения женщины родительских прав. Установлено, что гражданка имеет троих несовершеннолетних детей, при этом старший ребенок воспитывается у бабушки - матери самой ответчицы, младший живет с отцом, а средний на основании решения комиссии по делам несовершеннолетних
gorod
В Атырау мать троих несовершеннолетних детей ограничили в родительских правах
Женщина неделями не появлялась дома, оставляя грудного ребенка родным, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с сайта Bigmir.net Иск в отношении нерадивой матери орган по охране прав несовершеннолетних детей подал в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Атырауской области  с целью ограничения женщины родительских прав. Установлено, что гражданка имеет троих несовершеннолетних детей, при этом старший ребенок воспитывается у бабушки - матери самой ответчицы, младший живет с отцом, а средний на основании решения комиссии по делам несовершеннолетних был помещен в центр адаптации для несовершеннолетних Атырауской области. - Выяснилось, что гражданка несколько раз оставляла грудного сына с бабушкой и отцом, неделями пропадала, не приходила домой. В ходе судебного разбирательства представитель истца, увеличив иск, просила лишить женщину родительских прав, - сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Атырауской области. В суде ответчица признала первоначальный иск и попросила ограничить ее в родительских правах и передать детей на воспитание ее матери. Решением суда исковые требования были удовлетворены частично - гражданка была ограничена в родительских правах в отношении троих своих детей. Решение суда не вступило в законную силу. Камилла МАЛИК
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