В Атырау мать троих несовершеннолетних детей ограничили в родительских правах

Женщина неделями не появлялась дома, оставляя грудного ребенка родным, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта Bigmir.net Иск в отношении нерадивой матери орган по охране прав несовершеннолетних детей подал в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Атырауской области с целью ограничения женщины родительских прав. Установлено, что гражданка имеет троих несовершеннолетних детей, при этом старший ребенок воспитывается у бабушки - матери самой ответчицы, младший живет с отцом, а средний на основании решения комиссии по делам несовершеннолетних