Мечеть, которая ранее вмещала 70 мест, была расширена до 300 мест в результате двух аналогичных построек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Атырау мечеть Маулимберген расширилась в четыре раза Фото с сайта центральной мечети "Имангали" Как сообщается на официальном сайте центральной мечети "Имангали", в настоящее время завершается строительство пристроек к мечети, длившееся три года. - Так, рядом с мечетью были построены примыкающий к нему конференц-зал, лекционный зал, библиотека, комната для чтения Корана и благотворительные комнаты. Мужские и женские туалеты открыты для прихожан, а также для персонала мечети. В столовой сделан ремонт. Практически все наши мечети имеют «теплые полы». А во дворе мечети есть место для молитвы на улице. Сегодня более 300 человек могут молиться в нашей мечети, - сказал имам мечети Маулимберген Максот Багитжанов. В мечети, расположенной в селе Таскала в Атырау, теперь планируется решить вопрос служебного жилья. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.