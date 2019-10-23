В Атырау местные художники разрисовывают стены (фото)

На зданиях и ступенях появились рисунки дельфина и Жар-птицы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Первой работой трех молодых людей - преподавателей Малой академии искусств им. Н.Тлендиева стал портрет Махамбета Утемисова на одной из высоток в центре нефтяной столицы. А недавно город с помощью этих творческих людей просто преобразился: на ступеньках пешеходного перехода появились яркие дельфин и жар-птица. Здание скорой помощи художники посвятили врачам и изобразили своё видение работы "неотложки". - Я преподаю в Малой академии искусств промышленный дизайн, - рассказывает один из артов