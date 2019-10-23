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Социум

В Атырау местные художники разрисовывают стены (фото)

На зданиях и ступенях появились рисунки дельфина и Жар-птицы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Первой работой трех молодых людей - преподавателей Малой академии искусств им. Н.Тлендиева стал портрет Махамбета Утемисова на одной из высоток в центре нефтяной столицы. А недавно город с помощью этих творческих людей просто преобразился: на ступеньках пешеходного перехода появились яркие дельфин и жар-птица. Здание скорой помощи художники посвятили врачам и изобразили своё видение работы "неотложки". - Я преподаю в Малой академии искусств промышленный дизайн, - рассказывает один из артов
gorod
В Атырау местные художники разрисовывают стены (фото)
На зданиях и ступенях появились рисунки дельфина и Жар-птицы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Первой работой трех молодых людей - преподавателей Малой академии искусств им. Н.Тлендиева стал портрет Махамбета Утемисова на одной из высоток в центре нефтяной столицы. А недавно город с помощью этих творческих людей просто преобразился: на ступеньках пешеходного перехода появились яркие дельфин и жар-птица. Здание скорой помощи художники посвятили врачам и изобразили своё видение работы "неотложки". - Я преподаю в Малой академии искусств промышленный дизайн, - рассказывает один из артов Асылбек Бақтиярұлы. - Со мной вместе творили над городскими улицами Мейрбек Жагыпашев и Мирас Джангужиев. - Мы начали совместную работу год назад. Нашей первой работой явилась рыба на одной из многоэтажек в микрорайоне Балыкшы. Потом был Махамбет Утемисов также на стене жилого дома. Затем последовали творение "Жастар жылы", в мкр.Нурсая, посвященное Году молодежи, а еще молодые люди "оживили" скейт-парк. В планах у художников принять участие в международном конкурсе граффити.
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рисунки

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