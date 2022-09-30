- После звонка, журналист сразу же обратился в полицию. На место прибыли полицецские. Стало известно, что мужчина еще пытался прыгнуть под колеса движущегося автобуса, - пояснили в ведомстве.

Как проинформировали в департаменте полиции Атырауской области, 30 сентября примерно в 12:30, 31-летний мужчина позвонил местному журналисту и сообщил, что собирается спрыгнуть с моста и попросил приехать, записать это на видео.Мужчину доставили в управление полиции и передали следственно-оперативной группе. Видео можно посмотреть. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.