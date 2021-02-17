Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 16 февраля в 15.17 на пульт оператора "102" позвонила жительница города. Она сообщила, что на 3 этаже строящегося объекта в микрорайоне Алмагуль, кричал неизвестный человек и, что тот находится в состоянии алкогольного опьянения и может упасть. – При проверке сообщения 39-летний нарушитель оказался жителем Макатского района. Проведена наркологическая экспертиза, в результате которой выяснилось, что указанный гражданин не употреблял спиртные напитки. В отношении него составлен административный протокол по статье 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство". Собранные документы будут направлены в административный суд для принятия решения, - сообщили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.