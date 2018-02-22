В Атырау мужчина из-за ссоры с женой поджег дом ее сестры

В результате пожара потерпевшей был причинен ущерб на сумму 4,7 млн тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Life.ru В суде № 2 города Атырау рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, который из-за ссоры с супругой поджег дом ее сестры. Инцидент произошел в ноябре 2017 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поехал в пригородный поселок Кокарна, чтобы вернуть жену, которая после ссоры с супругом проживала у сестры. По приезду мужчина обнаружил, что в доме жены не оказалось. Тогда он решил совершить самоподжог, о чем написал своей супруге несколько со

В суде № 2 города Атырау рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, который из-за ссоры с супругой поджег дом ее сестры.

Инцидент произошел в ноябре 2017 года. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поехал в пригородный поселок Кокарна, чтобы вернуть жену, которая после ссоры с супругом проживала у сестры.

По приезду мужчина обнаружил, что в доме жены не оказалось. Тогда он решил совершить самоподжог, о чем написал своей супруге несколько сообщений по телефону.

- Через некоторое время мужчина решил поджечь дом, в котором временно проживала его жена. В результате пожара потерпевшей был причинен ущерб на сумму 4 774 009 тенге, - рассказали в пресс-службе суда № 2 г. Атырау.

Суд, учитывая, что подсудимый возместил причиненный ущерб, а также попросил прощения у потерпевшей, признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п.2 ч.3 ст.202 УК РК - "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества" и назначил меру наказания в виде 5 лет лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.